22 yaşındaki Seyit Ahmet Şanver’in acı sonu: Kavgayı ayırmak isterken öldürüldü!

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

Seyit Ahmet Şanver'in ayırmak isterken silahla vurularak hayatını kaybettiği kavga ise sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli 2 kişinin birbiriyle kavga ettiği ve 2 kişinin de onları ayırmak için o yöne doğru gittiği anlar yer alıyor.