221 Nerenin Kodu? +221 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Dünya genelinde en çok kullanılan iletişim yollarından biri olan telefon hatlarının başında ait oldukları ülkenin telefon kodu vardır. Her ülkenin telefon kodu kendine ait ve diğer kodlardan farklıdır. Telefon kodları hakkında bilgi sahibi olmak kişilere faydalı olacağı için +221 nerenin kodu, +221 neresi ve hangi ülkeye ait sorularının cevaplarını bilmek gerekmektedir.

+221 Nerenin Kodu?

Afrika kıtasında yer alan Senegal isimli ülkenin telefon kodu +221'dir. Senegal'de bulunan bir telefon hattına arama gerçekleştirilirken numaranın başına +221 kodu eklenmektedir. Senegal'den gelen aramada ise yine numaranın başından aynı kod vardır.

+221 Kodu Hangi Ülkeye Ait?

Her ülkenin kendine has bir telefon kodu vardır. Senegal de bu ülkelerden biridir. +221 kodu Senegal ülkesine ait telefon kodudur. Ülkemizden Senegal'e ait bir telefon hattı arayacağımız zaman numarasının başına +221 kodu koymak gereklidir. Senegal'den ülkemize yapılan aramada ise yine 221 kodu numaranın başında bulunmaktadır. Senegal'e yapılan ya da oradan gelen bir çağrıda ekranda görülen numara +221 xxx xxx xx xx şeklinde olacaktır. Yurtdışı aramalarında aranan numaranın başına hattın bulunduğu ülkenin kodu olmazsa arama gerçekleşmemektedir.