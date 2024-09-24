223 Nerenin Kodu? 223 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Telefon kodlarının kullanımı, 20. yüzyılın ortalarına dayanan uluslararası bir telekomünikasyon standardıdır. İlk başta, bu kodlar daha çok kıtalar arasında iletişim sağlamak için kullanılmış olsa da, zamanla her ülkeye özel kodlar tahsis edilmiştir. Bunun nedeni, küresel nüfusun hızla artması ve telefon kullanımının yaygınlaşmasıdır. 223 nerenin kodu, neresi, hangi ülkeye ait gibi sorular bu yüzden bu bölgeyle iletişim halinde olan birinin araştırdığı konular dahilindedir.

223 Nerenin Kodu?

223 telefon kodu Mali Cumhuriyeti'ne aittir. Yani, +223 ile başlayan bir telefon numarası Mali'den aranmış demektir.

Mali, Batı Afrika'da yer alan bir ülkedir. Zengin kültürü, tarihi şehirleri ve doğal güzellikleriyle dikkat çeker. Özellikle Timbuktu şehri, tarihi önemiyle bilinir.

223 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

223 numaralı telefon kodu, Mali ülkesine aittir. Batı Afrika'da yer alan Mali, kuzeyde Cezayir, doğuda Nijer, güneyde Burkina Faso ve Fildişi Sahili, batıda ise Senegal ve Moritanya ile komşudur. Mali'nin bu kodu, uluslararası aramalar sırasında kullanılarak bu ülkeye yapılan tüm aramaların doğru bir şekilde yönlendirilmesini sağlar.