Gün içerisinde yurt dışı kaynaklı aramalar almak artık neredeyse normal hale geldi. Gelen bu aramaların çoğu, yurt dışı ile bağlantınız yoksa, şüpheli olarak görülebilmektedir. Bu gibi aramalardan kaçınmak veya yurt dışı aramaları gerçekleştirebilmek için ülke telefon kodlarının bilinmesi gerekmektedir. +225 de sıklıkla karşılaşılan telefon kodları arasındadır. 225 nerenin kodu, 220 neresi, hangi ülkeye ait sorusunun cevabı ile aramalarınızı güvenle yapabilir veya geri çevirebilirsiniz.

225 Nerenin Kodu?

Karşılaşabileceğiniz +225 ile başlayan bir arama eğer bir bağlantınız yoksa şüpheli görünebilecektir. +225 Fildişi Sahili'ne bağlı resmi bir telefon kodudur. Fildişi sahili, Afrika kıtasının batı kısmında yer alır. Ülkenin sınır komşuları arasında Gana, Gine, Mali, Liberya yer almaktadır.

220 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Telefon kodları yurt dışından yapılan aramaların hangi ülkeden yapıldığını göstermektedir. Batı Afrika ülkesi olan Gambiya'nın da resmi telefon kodu +220'dir. Gambiya, Afrika ülkeleri arasındaki en küçük ülkedir. Ülkenin başkenti ise Banjul'dur.