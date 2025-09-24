23 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI | AB ve total reyting sıralaması ile dün zirveyi kim kazandı?

23 Eylül reyting sonuçları dünün en çok izlenen programlarını merak eden izleyiciler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Salı akşamı televizyon ekranlarında Gözleri Karadeniz, Kral Kaybederse, Bahar ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi diziler büyük bir rekabete sahne oldu. Prime time'da kıran kırana geçen yarışta en çok izlenen yapımın hangisi olduğu araştırılıyor. Peki, Total ve AB listeleri nasıl şekillendi? İşte 23 Eylül 2025 reyting birincisi ve detaylar...