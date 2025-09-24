Haberler Yaşam Haberleri 23 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI | AB ve total reyting sıralaması ile dün zirveyi kim kazandı?
Giriş Tarihi: 24.9.2025 06:53

23 Eylül reyting sonuçları televizyon izleyicilerinin gündeminde yer aldı. Dün akşam ekranlarda birbirinden iddialı yapımlar prime time kuşağında seyirciyle buluştu. Gözleri Karadeniz, Kral Kaybederse, Bahar ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi sevilen diziler yeni bölümleriyle ekranlarda yer alırken, hangisinin zirveye oturduğu merak konusu oldu. İşte 23 Eylül 2025 reyting birincisi ve detaylar...

23 Eylül reyting sonuçları dünün en çok izlenen programlarını merak eden izleyiciler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Salı akşamı televizyon ekranlarında Gözleri Karadeniz, Kral Kaybederse, Bahar ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi diziler büyük bir rekabete sahne oldu. Prime time'da kıran kırana geçen yarışta en çok izlenen yapımın hangisi olduğu araştırılıyor. Peki, Total ve AB listeleri nasıl şekillendi? İşte 23 Eylül 2025 reyting birincisi ve detaylar...

23 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

23 Eylül 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda habere eklenecektir.

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

AB REYTİNG SIRALAMASI

