23 ilde siber suçlara yönelik operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 5 günde 23 ilde "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. İstanbul, Nevşehir, Kayseri, Afyonkarahisar, Van, Tokat, Adana, Çorum, Iğdır, Tekirdağ, Yozgat, Elazığ, Diyarbakır, Kilis, Bitlis, Kastamonu, Giresun, Kırıkkale, Gaziantep, Erzurum, Ordu, Siirt ve Bilecik'te düzenlenen operasyonlarda yakalanan 330 şüpheliden 91'i tutuklandı. 70 şüpheli hakkında adlî kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, çevrim içi ortamda çocuk istismarı görüntüsü bulundurdukları, POS tefeciliği yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama siteleri üzerinden "araç/hap kiralama, düşük faizli kredi ve kapora dolandırıcılığı" temalarıyla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamını yaptıkları belirtildi.

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