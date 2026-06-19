Haberler Yaşam Haberleri 23 ilde siber suçlara yönelik operasyon
Giriş Tarihi: 19.06.2026

23 ilde siber suçlara yönelik operasyon

SENA UYANER SENA UYANER
23 ilde siber suçlara yönelik operasyon
  • ABONE OL
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 5 günde 23 ilde "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. İstanbul, Nevşehir, Kayseri, Afyonkarahisar, Van, Tokat, Adana, Çorum, Iğdır, Tekirdağ, Yozgat, Elazığ, Diyarbakır, Kilis, Bitlis, Kastamonu, Giresun, Kırıkkale, Gaziantep, Erzurum, Ordu, Siirt ve Bilecik'te düzenlenen operasyonlarda yakalanan 330 şüpheliden 91'i tutuklandı. 70 şüpheli hakkında adlî kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, çevrim içi ortamda çocuk istismarı görüntüsü bulundurdukları, POS tefeciliği yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama siteleri üzerinden "araç/hap kiralama, düşük faizli kredi ve kapora dolandırıcılığı" temalarıyla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamını yaptıkları belirtildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
23 ilde siber suçlara yönelik operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA