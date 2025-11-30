23 milyon kişi kanser taramasına girdi

Kanser, dünyada ve Türkiye'de en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Erken teşhis edilen kanserde tedavi başarısı artarken, hastaların yaşam süresi ve yaşam kalitesi ise yükseliyor. Sağlık Bakanlığı daha fazla vatandaşın ücretsiz kanser tarama hizmetlerinden haberdar olması ve tarama faaliyetlerine katılımın artırılması için kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme uygulamasını hayata geçirdi. 'Ulusal Kanser Tarama Programı' kapsamında 40 ile 69 yaş arasındaki kadınlara 2 yılda bir mamografi tetkiki ile meme kanseri taraması, 30 ile 65 yaş arasındaki kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA testi ile serviks (rahim ağzı) kanseri taraması ve 50 ile 70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir gaitada gizli kan testi ile kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması yapılıyor.Sağlık Bakanlığı, yeni uygulama kapsamında meme kanseri taramasına katılması için yaklaşık 5,5 milyon, serviks (rahim ağzı) kanseri taraması için yaklaşık 3 milyon ve kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması için yaklaşık 6,5 milyon kişiye kısa mesaj gönderdi.Sağlık Bakanlığı'nın aile hekimleri üzerinden yürüttüğü 'Kanser Tarama Programı'nın ilk sonuçlarına göre ise 23 milyon insan tarandı. 5 milyon kronik hastalığı olan kişi tespit edildi. 3 kişiden birinin kronik hastalığı yani kalp damar, diyabet, kanser gibi hastalıkları var. Ve 5 kişiden biri şimdiye kadar tansiyonu bile ölçtürmemiş. Bu 5 milyonun yarısı ise şekerini hiç ölçtürmemiş.Bu taramalar, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ile mobil kanser tarama araçlarında tamamen ücretsiz şekilde gerçekleştiriliyor. Bunlar, erken teşhis için büyük önem taşıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz aylarda 25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 akıllı ilacı SGK geri ödeme kapsamına aldıklarını açıklamıştı. Müjdeli haber, 48 bin kanser hastası için umut oldu. Son 10 yılda kanser tedavisinde akıllı ilaçların kullanılması tedavi büyük bir çığır açtı. Bazı kanser türleri akıllı ilaçlarla kronik hastalığa dönüştü.Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur, kararın kanserle mücadele eden hastalar için umut verici olduğunu belirterek, "Bu kararla birlikte ülkemizde sağkalım süresini arttıran ve ileri evrede dahi kür şansı veren immünoterapilerden faydalanacak hasta sayısının belirgin olarak artmış olması hem bizler için hem de hastalarımız için çok güzel bir haber. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.Prof. Dr. Şendur, kanserin hem dünyada hem Türkiye'de giderek büyüyen bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekerek. "Ülkemizde her yıl 240 binden fazla kişiye kanser tanısı konuyor. Son 30 yılda 10 yıllık sağkalım oranları yüzde 30'lardan yüzde 70'lere çıktı. Birçok hastalıkta kişiselleştirilmiş tedavi seçenekleriyle hastalarımızın yaşam süresi ve kalitesi ciddi biçimde arttı" dedi.