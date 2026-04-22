Haberler Yaşam Haberleri 23 Nisan coşkusu sınırları aştı
Giriş Tarihi: 22.04.2026

Türk ve Ürdünlü çocuklar, 23 Nisan'ı, Amman'daki Osmanlı mirası Hicaz Demiryolu İstasyonu'nda kutladı. Çocuklar, Türkçe ve Arapça şarkıları hep beraber söyledi. Ürdün'de yaşayan Türk ve Ürdünlü çocuklar, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl Amman'daki Osmanlı mirası Hicaz Demiryolu İstasyonu'nda kutladı. Etkinlik, Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Ürdün'deki Türk derneklerinin işbirliğiyle düzenlendi. Osmanlı döneminin önemli ulaşım projelerinden olan Hicaz Demiryolu'nun tarihi atmosferinde gerçekleştirilen etkinlikte, Türk ve Ürdün bayraklarıyla donatılmış trenle tarihi raylarda çocuklara tur düzenlendi. Çocuklar, programda Türkçe ve Arapça şarkılar seslendirdi.

