23 Nisan Salı okullar tatil mi, 22 Nisan Pazartesi günü ile birleşecek mi, resmi tatil kaç gün olacak?

Tüm yurtta coşkuyla kutlanan 23 Nisan ve Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı için geri sayım başladı. Ülkenin dört bir yanında etkinlikler yapılacak, yürüyüşler düzenlenecek ve şiir yarışmaları yapılacak 23 Nisan tarihinin salı gününe denk geliyor olması sebebiyle "23 Nisan tatil mi" sorusu öğrenciler ve ebeveynleri tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, 23 Nisan resmi tatili kaç gün, 22 Nisan'da dahil mi? 23 Nisan özel sektör, kamu kuruluşları, okullar, üniversiteler tatil mi? İşte yanıtı.