23 Nisan Salı okullar tatil mi, 22 Nisan Pazartesi günü ile birleşecek mi, resmi tatil kaç gün olacak?

Tüm yurtta coşkuyla kutlanan 23 Nisan ve Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı için geri sayım başladı. Ülkenin dört bir yanında etkinlikler yapılacak, yürüyüşler düzenlenecek ve şiir yarışmaları yapılacak 23 Nisan tarihinin salı gününe denk geliyor olması sebebiyle "23 Nisan tatil mi" sorusu öğrenciler ve ebeveynleri tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, 23 Nisan resmi tatili kaç gün, 22 Nisan'da dahil mi? 23 Nisan özel sektör, kamu kuruluşları, okullar, üniversiteler tatil mi? İşte yanıtı.
23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil oluyor.
Bu yıl salı gününe denk gelen bu tarihte okullar, üniversite, liseler ve resmi daireler kapalı olacak. Özel sektörde de resmi tatil uygulaması geçerli kılınacak.
22 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?
22 Nisan resmi tatil olarak sayılmadığı için okullar aynı şekilde eğitim öğrenim hayatına devam edecek.
23 NİSAN'DA ÖZEL SEKTÖR VE KAMU İZİNLİ Mİ?
23 Nisan 2024 Salı günü özel sektör ve kamu çalışanları da resmi izin kullanıyor. Resmi tatil olmasına rağmen çalışması gereken vatandaşlar ise ekstra mesai ücretini hak edecek.