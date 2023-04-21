23 Nisan Şiirleri 2-3-4-5-6 kıtalık: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan ile ilgili şiirler derlendi!

Hep elele vererek bu sevinci yayalım,

Kalmamalı en ufak bir tasamız,

Bugün sevinç içinde koşalım,oynamayalım,

Bu bizim günümüzdür,bu bizim bayramımız.

Bu ne duru sabah, ne temiz hava,

Geliyor her yandan Nisan kokusu.

Sevinçten deliye dönmüş her yuva,

Sarmış gönülleri vatan duygusu.