23 Nisan'da çocuklara büyük müjde! Bakan Ersoy duyurdu! “Sinemaya bekliyoruz"

"BİLET FİYATLARI 120 TL OLACAK"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl sinemanın coşkusuyla karşılıyoruz. 23–26 Nisan tarihleri arasında, Türkiye genelindeki katılımcı sinemalarda biletlerin 120 lira olarak uygulanacağı bu anlamlı organizasyonu destekliyoruz. Çocuklarımızın sinemayla buluşmasını sağlayan bu özel çalışmayı kıymetli buluyor, tüm ailelerimizi bu sevince ortak olmaya davet ediyoruz. Çocuk şenlik filmleri kapsamında sinema salonlarında gerçekleştirilecek etkinliklere ve ayrıntılara sinemafestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Çocuklarımızın hayal gücünü besleyen, kültür ve sanatla iç içe büyümelerine katkı sunan her adımı desteklemeye devam edeceğiz."