23 yaşında tam bir suç makinası! Fenerbahçe Tribün Lideri’ni kurşun yağmuruna tutmuştu

Avrupa yakasında faaliyet gösteren ve kamuoyunda 'Ay Grubu' olarak bilinen Abdurrahman Ay yönetimindeki silahlı suç örgütünün üst düzey yöneticiliğini Kadir Aydoğdu, Muhammet Ay, Ergin Bayhan ve Ömer Ay yapmaktaydı.
Örgüt; özellikle operasyonel eylemlerinde Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde kırsaldan gelen yaşı küçük çocukları ve gençleri kullanıyordu. Ailesi maddi sıkıntı çeken çocuklar, konforlu ve lüks yaşama özendirilerek, toplum içerisinde güç ve prestij kazanacaklarına inandırılıyordu. 25 yaşındaki Efe Kadir K.'de onlarca çocuktan sadece bir tanesiydi.
HASTANE BAHÇESİNDE KURŞUN YAĞMURU
Özellikle İstanbul ili Avrupa yakasında faaliyet gösteren çete, mağdurlarını yabancı numaralardan Facetime ve WhatsApp uygulamaları üzerinden arayıp, tehdit ederek haksız kazanç elde ediyordu. Çiçek Bar'ın sahibi Sezai Gülmez de uzun süredir çete tarafından tehdit ediliyordu. 11 Eylül günü Efe Kadir K.'nin önderliğindeki motorlu grup, Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde Sezai Gülmez'i kurşun yağmuruna tuttu. Gülmez saldırıda bileğinden yaralanırken, polis tarafından yapılan tahkikat sonucu saldırıyı Efe Kadir Kınacıoğlu, Nihat Çakar, ve Agit İşik'ın gerçekleştirdiğini tespit etti.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Bu saldırıdan sonra kayıplara karışan Efe Kadir Kınacıoğlu'na bir türlü ulaşılamazken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz Aralık ayında Ay Grubuna yönelik 19'u 'müşteki', 34'ü 'tutuklu' ve 11'i firari olmak üzere toplam 65 şüpheli hakkında 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve örgüte üye olan' 'Kasten öldürmeye teşebbüs etme', 'Nitelikli yağma', 'Ateşli silahlar kanununa muhafelet',
'Silahla tehdit', 'Mala zarar verme', 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlarından kamu davası açtı. Firari şüpheliler Abdurrahman Ay, Ergin Bayhan ve şüpheliler Ömer Ay, Kadir Aydoğdu, Muhammet Ay, Efe Kadir Kınacıoğlu hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.
TUTUKLANDI
Efe Kadir Kınacıoğlu, bu eylemden 2 ay sonra Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin ve yanındaki Tayfun Yararlı'ya yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirmesinin ardından Esenyurt'ta saklandığı evde yakalandı.