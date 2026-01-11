23 yaşında tam bir suç makinası! Fenerbahçe Tribün Lideri’ni kurşun yağmuruna tutmuştu

HASTANE BAHÇESİNDE KURŞUN YAĞMURU

Özellikle İstanbul ili Avrupa yakasında faaliyet gösteren çete, mağdurlarını yabancı numaralardan Facetime ve WhatsApp uygulamaları üzerinden arayıp, tehdit ederek haksız kazanç elde ediyordu. Çiçek Bar'ın sahibi Sezai Gülmez de uzun süredir çete tarafından tehdit ediliyordu. 11 Eylül günü Efe Kadir K.'nin önderliğindeki motorlu grup, Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde Sezai Gülmez'i kurşun yağmuruna tuttu. Gülmez saldırıda bileğinden yaralanırken, polis tarafından yapılan tahkikat sonucu saldırıyı Efe Kadir Kınacıoğlu, Nihat Çakar, ve Agit İşik'ın gerçekleştirdiğini tespit etti.