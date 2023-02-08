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Giriş Tarihi: 8.2.2023 02:13 Son Güncelleme: 8.2.2023 02:15

23 yaşındaki Çağrı, 45'inci saatte kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta 3 arkadaşı ile birlikte otelde konaklayan 23 yaşındaki Çağrı Pervane, meydana gelen deprem sonrası enkaz altında kaldı. Ekipler uzun uğraşlar sonucu Pervane’yi 45’inci saat sonucunda bulunduğu yerden sağ olarak kurtardı. Gencin annesi Şehri Pervane ise mutluluk gözyaşları döktü.

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MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
23 yaşındaki Çağrı, 45’inci saatte kurtarıldı

Ankara'da yaşayan kaynak ustası Çağrı Pervane, 3 arkadaşı ile birlikte bir dondurma fabrikasının işleri için 31 Ocak günü Kahramanmaraş'a geldi. Gündüz çalışan ve gecede merkez 12 Şubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı üzerindeki Arıkan Otelinde konaklayan arkadaşlar, 7.7 büyüklüğündeki depremde otelin yıkılması ile enkaz altında kaldı.



45 SAAT SONRA GELEN MUCİZE

Ekipler, Çağrı Pervane ve 3 arkadaşını kurtarmak için seferber oldu. Aralarında Azerbaycan'dan gelen ekiplerinin de olduğu arama-kurtarma personeli, genç Çağrı'nın yerini tespit etti.

ANNESİ SEVİNÇTEN AĞLADI

Saniyelerle yarışan ekipler, Çağrı Pervane'yi 45'inci saat sonucunda enkaz altından sağ olarak kurtardı. Haber alır almaz Ankara'dan Kahramanmaraş'a gelen anne Şehri Pervane ise mutluluktan gözyaşı döktü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çağrı Pervane, olay yerinde yapılan ilk müdahalesini ardından hastaneye kaldırıldı.

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23 yaşındaki Çağrı, 45'inci saatte kurtarıldı
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