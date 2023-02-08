23 yaşındaki Çağrı, 45’inci saatte kurtarıldı





45 SAAT SONRA GELEN MUCİZE



Ekipler, Çağrı Pervane ve 3 arkadaşını kurtarmak için seferber oldu. Aralarında Azerbaycan'dan gelen ekiplerinin de olduğu arama-kurtarma personeli, genç Çağrı'nın yerini tespit etti.