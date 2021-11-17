230 km hızla gelen facia

KONYA'DA, hatalı sollama ve aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil refüjdeki yön levhasının direğine çarptı. Motoru yerinden fırlayan otomobilinin hız kadranının, 230 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Kazada, sürücü Orhan Karaca (41) ile oğulları Emirhan (17) ve Muhammed Emin Karaca (4) ölürken, eşi Hatice (36) ve kızları Tuğba (14) ve Azra Karaca (5) ağır yaralandı. Karaca ile iki oğlunun cenazeleri, memleketleri Nevşehir'in Acıgöl ilçesine gönderildi. Anne ve iki kızı ise yoğun bakımda. İzmir'de yaşayan Karaca'nın ailesiyle birlikte hastalanan babasını görmek için Nevşehir'e gittikleri öğrenildi. Adıyaman Gölbaşı'nda yük treninin çarptığı motosikletteki iki kişi, Şanlıurfa Viranşehir'de de devrilen motosikletin sürücüsü, Eskişehir'de ve Şanlıurfa'da takla atan otomobillerin sürücüleri, Aksaray'da minibüsün altında kalan bir kişi, Kocaeli'nde otomobilin çarptığı bir kişi öldü.
Tolga YANIK - MehmetYILDIRIM - Rıdvan UYSAL / SABAH