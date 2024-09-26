235 Nerenin Kodu? +235 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Yurt dışı telefon görüşmelerinde karşı tarafa ulaşabilmek için aranılan hattın ait olduğu ülkenin telefon kodunu numaranın başına eklemek gereklidir. Her ülkenin kendine ait telefon kodu olduğu için hepsini akılda tutmak pek kolay değildir. Hal böyle olunca vatandaşlar telefon kodlarını araştırırken +235 neresi, hangi ülkeye ait sorularına yanıt aramaktadır. 235 nerenin kodu bilmek bu konuda bireylere yardımcı olacaktır.

235 Nerenin Kodu?

Bir Orta Afrika ülkesi olan Çad Cumhuriyetinin uluslararası telefon alan kodu 235'tir. Çad Cumhuriyeti'ne ait sabit hatlar ve GSM operatörlerinin hatlarına ulaşmak için numaranın başına +235 kodu eklenmektedir. Yine Çad Cumhuriyeti'ne ait telefon hatlarından herhangi bir yurt dışı numarası aranıldığında ise aranılan cihazda numaranın başında 235 kodu gözükmektedir.

+235 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

+235 alan kodu Çad ülkesine resmi ismiyle Çad Cumhuriyetine aittir. Çad ülkesine ait operatörlerinin hat numarası aranacağı zaman +235 kodu kullanılmalıdır. Aksi takdirde telefon hatları bağlantı kuramayacaktır. İster sabit hat olsun ister GSM operatörü hattı olsun, bu hatlar Çad Cumhuriyetine bağlı ise aranan numaranın başına +235 kodu eklenmelidir.