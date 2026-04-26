238 bin öğrenciyi geçip dünya birincisi oldular

Hadiye Kuradacı Bilim ve Sanat Merkezi Tarsus BİLSEM'in 3 öğrencisi, uluslararası düzeyde başarı elde etti. 30'u aşkın ülkeden 238 bin öğrencinin katıldığı Uluslararası Fibonacci Matematik Olimpiyatı Avrasya Şampiyonası'nda, Kutay Siyami Gelegen (4.sınıf), Ege Traş (5.sınıf) ve Mustafa Deniz Biçer (6.sınıf) kendi kategorilerinde dünya birincisi olurken Reyyan Ünal (5.sınıf) ise kendi kategorisinde dünya üçüncülüğünü elde etti. Tarsus Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu, bilimin ve azmin buluştuğu bu anlamlı başarının öğrencilerin disiplinli çalışması ve öğretmenlerin özverisinin en somut göstergesi olduğunu ifade etti. Anteplioğlu, "Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye ve uluslararası platformlarda ülkemizi gururla temsil etmeye kararlılıkla devam ediyoruz" diye konuştu.

