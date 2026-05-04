Haberler Yaşam Haberleri 24 İl merkezli siber suç operasyonu: 212 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 4.05.2026 11:40

24 İl merkezli siber suç operasyonu: 212 şüpheli gözaltına alındı

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 24 il merkezli “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 212 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 127’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 35’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
24 İl merkezli siber suç operasyonu: 212 şüpheli gözaltına alındı
  • ABONE OL

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 24 ilde operasyon düzenlendi.

127 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonlarda, Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, Pos tefeciliği yaptıkları, Vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bahis sitelerinin reklamını yaptıkları, Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, Kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşım yaptıkları, Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yatırım ve ürün satış dolandırıcılığı ile TOKİ başvurusu" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen 212 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 127'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

#EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
24 İl merkezli siber suç operasyonu: 212 şüpheli gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA