24 İl merkezli siber suç operasyonu: 212 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 24 ilde operasyon düzenlendi.

127 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonlarda, Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, Pos tefeciliği yaptıkları, Vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bahis sitelerinin reklamını yaptıkları, Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, Kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşım yaptıkları, Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yatırım ve ürün satış dolandırıcılığı ile TOKİ başvurusu" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen 212 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 127'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.