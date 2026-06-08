Son dakika: 24 İlde 86 kişi gözaltına alınmıştı… 82 şüpheli adliyeye sevk edildi

Operasyonu, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenledi. MASAK tarafından yapılan tespitlerde; şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından koordine edilen suç ağı üzerinden; önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalar ile yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde edildiği, söz konusu haksız gelirlerin kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilerek kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığı belirlendi. Yapılan detaylı incelemelerde, suç ağının içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren bazı kişilerin de yer aldığı ve gerçekleştirilen para aktarım işlemlerinin toplam hacminin 192 milyar lira olduğu tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından İstanbul merkezli olarak toplam 24 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 86 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 11 şirkete, 45 araca, 16 konuta ve 11 tarla/arsaya olmak üzere yaklaşık 350 milyon lira değerindeki toplam 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu. Şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına bloke işlemi uygulandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 82'si İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.