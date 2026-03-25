24 İlde DEAŞ’e operasyon: 88 şüpheli yakalandı

Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye, Siirt, Tekirdağ ve Yozgat'ta ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda örgüte üye oldukları tespit edilen 88 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

SUÇ UNSURLARI TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin; terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettikleri, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

"TEBRİK EDİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz"