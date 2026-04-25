24 İlde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine operasyon: 89 tutuklama

Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Edirne, Erzurum, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 132 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalanan 89'u tutuklandı, 40'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

64 ADET ARAÇ, 12 ADET BOT ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 24 ilde İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Komando timlerince karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 64 adet araç ile 12 adet bot ele geçirildi.

"MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA SÜRECEKTİR"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecektir. Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.