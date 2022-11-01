Son dakika haberi: Amasra’daki maden kazasında 8 tutuklama

Son dakika haberi: 14 Ekim'de Amasra Taşkömürü işletmelerinde meydana gelen grizu ve kömür tozu patlaması sonucu patlaması sonucu 41 madenci yaşamlarını yitirirken 11 kişi de yaralanmıştı. Bartın Cumhuriyet Başsavcısı başkanlığında 6 Cumhuriyet Savcısı patlama nedeniyle Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep verilmesinden (kişinin yapmış olduğu hareketin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle ölümüne neden olunması) TCK.85.maddesinden soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında 25 kişi için gözetim kararı alındı. 24 kişi Bartın ilinde gözetim altına alınırken, 1 kişi ise patlamada ağır yaralanan ve tedavisi İstanbul Sakura Çam Şehir Hastanesi'nde devam eden kişinin yanında refakatçi olması nedeniyle gözetim kararını daha sonra alınmasına karar verildi. 24 kişi Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğünde 4 gün süren sorgulamalarından sonra 31 Ekim günü Amasra Sulh Ceza Mahkemesinde mahkemeye çıkarıldı.