Son dakika haberi: Amasra’daki maden kazasında 8 tutuklama

Son dakika haberi: 14 Ekim'de Amasra Taşkömürü işletmelerinde meydana gelen grizu ve kömür tozu patlaması sonucu patlaması sonucu 41 madenci yaşamlarını yitirirken 11 kişi de yaralanmıştı. Bartın Cumhuriyet Başsavcısı başkanlığında 6 Cumhuriyet Savcısı patlama nedeniyle Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep verilmesinden (kişinin yapmış olduğu hareketin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle ölümüne neden olunması) TCK.85.maddesinden soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında 25 kişi için gözetim kararı alındı. 24 kişi Bartın ilinde gözetim altına alınırken, 1 kişi ise patlamada ağır yaralanan ve tedavisi İstanbul Sakura Çam Şehir Hastanesi'nde devam eden kişinin yanında refakatçi olması nedeniyle gözetim kararını daha sonra alınmasına karar verildi. 24 kişi Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğünde 4 gün süren sorgulamalarından sonra 31 Ekim günü Amasra Sulh Ceza Mahkemesinde mahkemeye çıkarıldı.
Sabah saat 10.00'da başlayan ve 14 saat süren mahkeme sonunda Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müessese Müdürü Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İş Güvenlik Müdür Vekili Volkan Soylu, Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, İşletme Baş Mühendisi Mehmet Tural, Maden Mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebep olmalarından dolayı tutuklanarak, Bartın Kapalı Ceza Evine konuldu. 11 kişi Savcılık sorgusundan sonra serbest bırakılırken, 5 kişi ise çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Patlamada ağır yaralanan ve İstanbul'da tedavisi süren bir madencinin yanında refakatçi olarak kalmasından dolayı ilerleyen günlerde Amasra ilçesine getirilip, mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.
BİLİRKİŞİ ÖN RAPORU SAVCILIĞA VERİLDİ
Raporda yetersiz ve etkisiz havalandırma sisteminin olayın meydana gelmesindeki en temel unsur olduğu belirtildi. Maden, jeoloji, jeofizik, elektrik ve makine mühendisleriyle iş güvenliği uzmanından oluşan 7 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı 28 sayfalık ön inceleme raporu, Amasra Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi. 'İş kazası, eksi 320 kalın damar tavan yolundaki patlatma çalışma kaynaklı olarak meydana gelmiş, grizu ve kömür tozu patlamasını içeren bir patlamadır' ifadesine yer verildi.
SANIKLARIN AİLELERİ ARASINDA HÜZÜN VE MUTLULUK VARDI
Mahkeme süreci boyunca Amasra Adliyesi önünde bekleyen mahkemeye sevk edilen 24 sanığın yakınları mahkemenin önünde beklediler. Mahkeme veya savcılık tarafından serbest bırakılan sanıkların yakınları mutluluk yaşarken, tutuklanan sanıkların ailesi hüznü yaşadı. Ölen madencilerin aileleri mahkeme önünde bulunmazken, Bartın ve Amasra Emniyeti sanıkların mahkemeye çıkışları sırasında mahkeme önünde ise her hangi bir olaya karşı geniş önlem aldılar.