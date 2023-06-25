2.4 milyon hacı adayı Arafat’ta buluşuyor

Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'ın Mekke şehrine hac vazifesi için gelen hacı adaylarını Arafat'a çıkma heyecanı sardı. Hacı adayları bugün ikindi namazının ardından Mekke'nin yaklaşık 25 kilometre doğusunda bulunan Arafat'a çıkacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Arafat'ta hacı adaylarına klimalı çadır ve 3 öğünlük kumanya vereceği, sağlık hizmetleri (doktor ve hemşire) sunacağı öğrenildi. Arife günü öğle ve ikindi namazlarının birleştirilerek (Cemi takdim) kılınmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Vakfe duasını yapacak.Hacı adayları, akşam saatlerinde Arafat'tan ayrılarak Müzdelife'ye geçecek. Burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirerek "Cem-i tehir" yapıp Müzdelife vakfesini tamamlayacaklar. Hacı adayları, Müzdelife'de şeytana atılacak taşları toplayarak Mina'daki "Cemerat" bölgesine hareket edecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü hacı adayları, "büyük şeytana" 7 taş atacak. Hacı adayları şeytan taşlama, kurban kesimi ve tıraş olmalarının ardından ihramdan çıkacaklar. İlk fırsatta farz olan ziyaret tavafı ve haccın say'ini ifa edecekler. Böylece hac farizasını tamamlamış olacaklar. Böylece hacı olacak olan 2.4 milyon Müslüman, bayramın 2. ve 3. günü "küçük, orta ve büyük" şeytana 7'şer taş atacak. Hacılardan daha önce gitmeyenler Medine'ye giderek, ibadet ve ziyaretlerini burada sürdürecek. Mekke'den ayrılacak olan hacılar ise yapacakları veda tavafı ile Kâbe'ye ve şehre veda edecek.Diyanetİşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş; Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya, Hollanda, ABD ve Kanada başta olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen Türk hacı adaylarıyla bir araya geldi. İnsanlar için en büyük nimetin İslam olduğuna işaret eden Erbaş, "İslam, insanlar yeryüzünde adaletle davransın, doğru sözlü olsun, birbirlerine zulmetmesinler diye gönderildi. İslam onun için en büyük nimet. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de; 'Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam'ı seçtim' buyurmaktadır" dedi.