2.4 milyon hacı adayı Arafat’ta buluşuyor

VAKFE DUASINI DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ YAPACAK
Arife günü öğle ve ikindi namazlarının birleştirilerek (Cem-i takdim) kılınmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Vakfe Duasını yapacak. Hacı adayları, akşam saatlerinde Arafat'tan ayrılarak Müzdelife'ye geçecek. Burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirerek "Cem-i tehir" yapıp Müzdelife vakfesini tamamlayacaklar. Hacı adayları, Müzdelife'de şeytana atılacak taşları toplayarak Mina'daki "Cemerat" bölgesine hareket edecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü hacı adayları, "Büyük şeytana" 7 taş atacak.
Hacı adayları şeytan taşlama, kurban kesimi ve tıraş olmalarının ardından ihramdan çıkacaklar. İlk fırsatta farz olan ziyaret tavafı ve haccın say'ini ifa edecekler. Böylece hac farizasını tamamlamış olacaklar.
Böylece Hacı olacak olan 2,4 milyon Müslüman, bayramın 2. ve 3. günü yine aynı bölgede sırasıyla "küçük, orta ve büyük" şeytana 7'şer taş atacak. Hacılardan daha önce gitmeyenler Medine'ye giderek, ibadet ve ziyaretlerini burada sürdürecek. Mekke'den ayrılacak olan hacılar ise yapacakları veda tavafı ile Kâbe'ye ve şehre veda edecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Dr. Ulvi Ata: "Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) 'Hac Arafat'tır' buyurduğu haccın önemli bir rüknü olan Arafat'a çıkıyoruz. Bütün hacı adaylarımızda bu görevi yapacak olmanın tarifi kabil olmayan bir heyecanı var. Arafat'ta ve devamında yani Müzdelife ve Mina'da geçirecekleri süre içerisinde sürekli dua, niyaz ve tövbe ile yüce Allah'a yalvaracaklar. Bunun yanı sıra dünyanın hemen her yerinden gelmiş farklı insanlarla Müslüman olmanın ortak paydasını iliklerine kadar hissedecekler. Gözyaşı dökecekler ve başta ülkemiz, milletimiz, devletimiz olmak üzere bütün Müslümanların sıhhat ve selameti için yüce Allah'a yalvaracaklar..."
Hacı adayı Uğur Akıllı (63): "Medine ve Mekke'ye ilk defa geldim. Medine çok sakin ve huzurlu şehir. Mescidi Nebevi kaldığımız yere çok yakın olduğu için bütün zamanımız mescidde geçti. Mekke Hac sebebiyle çok yoğun. Umremizi bu yoğun ortamda yaptık. Arafat'ta hayatımızın muhakemesini yapacağız. Allah'tan af isteyeceğiz. Allah nasip ederse hacı olacağız."
Hacı adayı Mehmet Küçük (69): "İlk defa hacı olacağım. Allah kolaylık verecek ve Arafat'tan sonra hacı olacağız. Çok sevinçliyiz."