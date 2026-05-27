24 yaşındaki genç, bakım merkezinde ölü bulundu

Olay, gece yarısı Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi Orhangazi Sokak'ta bulunan bir bakım merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık bir yıldır bakım merkezinde kaldığı öğrenilen 24 yaşındaki Onur O. görevliler tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Onur O.'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.