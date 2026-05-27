Haberler Yaşam Haberleri 24 yaşındaki genç, bakım merkezinde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 27.05.2026 05:28

24 yaşındaki genç, bakım merkezinde ölü bulundu

Malatya'da epilepsi ve şizofreni hastası olduğu belirtilen 24 yaşındaki genç, kaldığı bakım merkezinde ölü bulundu.

İHA
24 yaşındaki genç, bakım merkezinde ölü bulundu
  • ABONE OL

Olay, gece yarısı Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi Orhangazi Sokak'ta bulunan bir bakım merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık bir yıldır bakım merkezinde kaldığı öğrenilen 24 yaşındaki Onur O. görevliler tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Onur O.'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#MALATYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
24 yaşındaki genç, bakım merkezinde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA