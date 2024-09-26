244 Nerenin Telefon Kodu? +244 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Yurt dışına telefonla arama yaparken, ülke kodunu kullanmadan bağlantı kurmak mümkün değildir. Bu kod, uluslararası aramalarda kullanılması gereken bir ön koşuldur. Ülke kodunu girmeden yapılan aramalar, çoğunlukla başarısız olur veya yanlış bir numaraya yönlendirilir. Bu nedenle, yurt dışına arama yaparken her zaman ülke kodunu kullanılmalıdır. Bu bağlamda, 244 nerenin telefon kodu, neresi, hangi ülkeye ait ilgilenenler için önemlidir.

244 Nerenin Telefon Kodu?

244 numaralı telefon kodu, Güneybatı Afrika'da yer alan Angola ülkesine aittir. Angola, başkenti Luanda olan ve yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip bir ülkedir. Resmi dili Portekizce olan Angola'nın iklimi oldukça sıcak ve kuraktır. Bazı bölgelerde ise yoğun yağışlar da görülebilir. Angola, doğal kaynaklar açısından zengin bir ülkedir. Özellikle petrol ve elmas üretimi oldukça yaygındır. Uluslararası aramalarda +244 kodunu kullanarak Angola'daki telefon numaralarına kolaylıkla ulaşılabilir. Angola'nın şehir ve bölge alan kodları da bulunmaktadır. Buna örnek vermek gerekirse, başkent Luanda'nın alan kodu +244 22'dir. Bu kodlar, yerel aramalarda kullanılır ve aramanın hangi bölgeden yapıldığını anlamayı sağlar.

Angola Nerede?

Angola, Güneybatı Afrika'da, Atlantik Okyanusu kıyısında yer alan bir ülkedir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Zambiya ve Namibya ile sınırları bulunmaktadır. Angola'nın başkenti ve aynı zamanda en büyük şehri de Luanda'dır. Ülke, 11 Kasım 1975'te bağımsızlığını kazanarak Portekiz'den ayrılmıştır.

Angola, coğrafi olarak çeşitli güzelliklere sahip bir ülkedir. Batıda yarı çöl olan Atlantik kıyısı, iç kesimlerde seyrek nüfuslu yağmur ormanları, güneyde engebeli yüksek arazileri ve kuzeyde yoğun yerleşim alanları bulunmaktadır. Ülkenin resmi dili ise Portekizcedir ve buna ek olarak, çeşitli yerel diller de konuşulmaktadır. Son olarak Angola, zengin doğal kaynakları, özellikle petrol ve elmas üretimi ile ünlüdür. Bu nedenle toprakları, stratejik açıdan önemlidir ve pek çok gelişmiş ülkenin dikkatini çekmektedir.