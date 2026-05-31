25 Bin liralık vurgun JASAT’a takıldı!

Edinilen bilgilere göre, A.C.D. isimli vatandaş, kendisine ait araçtan piyasa değerinin yaklaşık 25 bin TL olduğunu belirttiği oto teyp ve ses sistemlerinin çalındığını bildirerek şikâyette bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT Timleri (Jandarma Suç Araştırma Timi) ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kapsamlı kamera incelemesi ve saha araştırması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını H.Ü. ve İ.G. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi.