25 Haftalık Gebelik Kaç Aylık? Hamilelikte 25 Hafta Kaçıncı Aya Denk Gelir?

Anne adaylarının çoğu gebelik sürelerini ve bebeklerinin gelişimlerini haftalarla izlemektedir. Ortalama 9 ay civarında süren gebeliğin hangi haftalarının kaçıncı aya denk geldiğini bilmek çok daha sağlıklı bir takip için gereklidir. Oldukça heyecanlı olan hamilelik sürecindeki anneler 25 haftalık gebelik kaç aylık olur, hangi trimesterde araştırmaktadır.

25 Haftalık Gebelik Kaç Aylıktır?

Anne adayının karnının iyiden iyiye belirginleştiği, bebek hareketlerinin oldukça hissedilir olduğu 25. Hafta hamileliğin 6. ayına denk gelmektedir. 25 haftalık gebelikte 6 ay doldurulmuştur. Bu civardaki gebelikte bebek henüz doğum pozisyonuna geçmemiştir. Anne karnındaki bebeğin haftalara göre gelişim tablosuna göre 25 haftalık bir bebek ortalama 750 gram ağırlığına ulaşmış ve boyu 30-35 santimetre olmuştur. Anne adayları ise bu dönemde belirgin kilo alımı, mide yanmaları, büyüyen karın nedeniyle kaburgalarda baskı hissi yaşamaktadırlar.

25 Haftalık Gebelik Hangi Trimester?

Gebelik sürecini kapsayan 9 ayın üç bölüme ayrılarak anne adayının ve bebekteki değişimlerin incelendiği periyotlara trimester denmektedir. Her bir trimester 3 aydan oluşur ve birinci, ikinci, üçüncü trimester olarak geçmektedir. 25 haftalık gebelik ortalama olarak hamileliğin 6. ayına denk gelmektedir, 6 aylık gebelik 2. trimester grubuna dahildir.