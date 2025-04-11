25 il için sarı uyarı! Kuvvetli yağış, fırtına ve kar geliyor

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre 11 Nisan 2025 Cuma günü beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 il için Sarı Uyarı verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgar, fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

ANKARA'DA SABAH BAŞLAYAN KAR ÖĞLEYE KADAR ETKİLİ OLACAK

Ankara'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışının, öğle saatlerine kadar yer yer etkili olması bekleniyor. Başkentte 5 ila 15 santimetre arasında kar örtüsü oluşabileceği bildirildi.

BATI KARADENİZ VE SAKARYA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR

Bolu, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevreleri ile Sakarya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Bölgede kıyı şeridinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur; iç kesimlerde ise yer yer 20 santimetreyi aşabilecek yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.

ORTA KARADENİZ'İN YÜKSEKLERİNE YOĞUN KAR UYARISI

Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Amasya ve Tokat'ın yüksek bölgelerinde öğle saatlerinde başlayacak kar yağışının kuvvetli ve yer yer yoğun olması öngörülüyor. Kar kalınlığının 20 santimetreyi geçebileceği belirtildi.

İÇ ANADOLU VE BATI KARADENİZ'DE FIRTINA BEKLENİYOR

İç Anadolu ve Batı Karadeniz genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden esecek kuvvetli rüzgarın, yüksek kesimlerde saatte 80 kilometreye ulaşabileceği vurgulandı.

VALİLİKLER BİLGİLENDİRİLDİ, VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

Sarı uyarı verilen 25 il valiliğine gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ile çığ riskine karşı dikkatli olmaları istendi. İçişleri Bakanlığı, yetkili merciler tarafından yapılacak uyarıların dikkatle takip edilmesi gerektiğini önemle hatırlattı.