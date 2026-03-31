25 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 255 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "25 İlde Uyuşturucu Madde Satıcılarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 3 Milyon 59 Bin adet Uyuşturucu Hap ile 325 kg Uyuşturucu Madde ele geçirildi." dedi.

Bakanlık yaptığı bilgilendirmede şunları kaydetti:

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 25 ilde operasyonlar düzenlendi.

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Manisa, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlara 960 narkotik ve asayiş ekibi ile 5 bin 760 personel katıldı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 325 kilogram uyuşturucu madde ile 3 milyon 59 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 255 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 99'u tutuklandı. 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.