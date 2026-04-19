25 tefeci tutuklandı

Karaman ve Tokat'ta tefecilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli tutuklandı. Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, iki ilin jandarma komutanlıklarınca suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, nitelikli yağma ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 56 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 25'i tutuklandı, 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüphelilere ait 2 milyar 576 milyon lira değerinde 108 taşınmaz, 41 taşıt ve 124 banka hesabı hakkında el koyma tedbiri uygulandı. Operasyonlar sonucunda farklı şahıslar adına düzenlenmiş muhtelif miktarda çek/senet ve tapu senedi ile çok sayıda silah, dijital materyal ve doküman ele geçirildi.