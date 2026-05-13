Haberler Yaşam Haberleri 2,5 yıllık husumet kanlı bitti: Bıçakladığı kişinin başında polisleri bekledi!
Giriş Tarihi: 13.05.2026 19:38

Denizli'de 2,5 yıl önce kavga sebebiyle cezaevine giren şahıs, cezaevinden çıkınca husumetlisini bacağından yaraladı. Şüpheli, yaraladığı husumetlisinin başında polis ekipleri gelen kadar bekledi. Yaralı şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nuri T., 2.5 yıl önce Durmuş H. ile kavga etti. Kavga sebebiyle Nuri T. cezaevine girdi. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Nuri T., intikam almak amacıyla esnaf olan Durmuş H.'nin iş yerine gitti.

AYAĞINDAN VURUP BAŞINDA BEKLEDİ

Burada husumetlisi ile tekrar tartışma yaşayan Nuri T., yanında bulunan tüfekle Durmuş H.'yi ayağından yaraladı. Kimsenin yardım etmesine izinde vermeyen Nuri T., dakikalarca Durmuş H.'nin yanında silahla bekledi. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, Nuri T.'ye teslim olma çağrısında bulundu.

SALDIRGAN TESLİM OLDU

Nuri T., burada polis ekiplerine teslim olurken, sağlık ekipleri ise yaralı Durmuş H.'ye ilk müdahalede bulundu. Nuri T., gözaltına alınırken, Durmuş H. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı esnafın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#PAMUKKALE #DENİZLİ

