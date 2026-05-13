2,5 yıllık husumet kanlı bitti: Bıçakladığı kişinin başında polisleri bekledi!

Olay, Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nuri T., 2.5 yıl önce Durmuş H. ile kavga etti. Kavga sebebiyle Nuri T. cezaevine girdi. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Nuri T., intikam almak amacıyla esnaf olan Durmuş H.'nin iş yerine gitti.
AYAĞINDAN VURUP BAŞINDA BEKLEDİ
Burada husumetlisi ile tekrar tartışma yaşayan Nuri T., yanında bulunan tüfekle Durmuş H.'yi ayağından yaraladı. Kimsenin yardım etmesine izinde vermeyen Nuri T., dakikalarca Durmuş H.'nin yanında silahla bekledi. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, Nuri T.'ye teslim olma çağrısında bulundu.
SALDIRGAN TESLİM OLDU
Nuri T., burada polis ekiplerine teslim olurken, sağlık ekipleri ise yaralı Durmuş H.'ye ilk müdahalede bulundu. Nuri T., gözaltına alınırken, Durmuş H. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı esnafın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.