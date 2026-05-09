25 yıllık sessizlik bozulsun Ali’nin katilleri bulunsun

Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku dosyasında yaşanan gelişmeler, Türkiye genelinde çözülemeyen faili meçhul olayları yeniden gündeme taşıdı. Bu dosyalar arasında Trabzon'da 2001 yılının son günü, Sümerbank'a ait para taşıma aracına saldıran kar maskeli 3 soyguncunun, güvenlik görevlisi 2 çocuk babası Ali Köse'yi (26) öldürüp, paralarla birlikte kaçtığı olay da yer alıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslenen Köse ailesi, aradan geçen 25 yıla rağmen somut bir ilerleme sağlanamayan dosyanın yeniden incelenmesini istedi.

'UMUDUMUZ YEŞERDİ'

Ali Köse'nin kardeşi Yaşar Köse, "Sayın Adalet Bakanımızın faili meçhul olayları konusunda açıklamalarını yakından takip ediyoruz. Kararlı duruşu, yüreğimize su serpti. Bizim de beklentimiz yükseldi. Dosyanın yeniden açılıp 25 yıl önce ağabeyimi öldüren katillerinin bulunmasını istiyoruz. Devletimize ve yetkililere güveniyoruz" diyerek yetkililerden yardım istedi.

'DEVLETE GÜVENİYORUZ'

Acılı anne Nafiye Köse (70) ise "Oğlumu katledenler hâlâ bulunamadı. Sanki yer yarıldı, içine girdiler. Mezarı başında onunla dertleşiyoruz. Tek isteğimiz katillerin bulunup cezalarını çekmeleri. Devletimize güveniyoruz" dedi. Baba Ahmet Köse (68) de "Her mezarı başına gittiğimde içim parçalanıyor" dedi.