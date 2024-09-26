255 Nerenin Kodu? 255 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Afrika ülkelerine telefon ile bağlanmak için öncelikle uluslararası arama yapabilen bir telefon hattına sahip olunmalıdır. Ardından Afrika ülkesinin ülke kodu ve yerel telefon numarası tuşlanmalıdır. Uluslararası arama tarifeleri yüksek olabileceğinden, başta maliyetleri kontrol etmek önemlidir. Bu adımlar takip edilerek Afrika ülkelerine kolayca telefon ile bağlanabilir. 255 nerenin kodu, neresi ve hangi ülkeye ait yanıtı merak edilen sorulardır.

255 Nerenin Kodu?

Telefon kodu +255, Afrika kıtasında yer alan Tanzanya'ya aittir. Tanzanya, doğusunda Hint Okyanusu'na kıyısı olan bir ülkedir ve başkenti Dodoma'dır. Bu ülke, Serengeti Ulusal Parkı ve Kilimanjaro Dağı gibi doğal güzellikleriyle ünlüdür. Uluslararası arama yaparken, Tanzanya'ya ulaşmak için +255 kodunu kullanmanız gerekmektedir.

Türkiye'den Tanzanya'ya bir telefon görüşmesi yapmak için önce Türkiye'nin uluslararası çıkış kodu olan +90'ı, ardından +255'i ve son olarak da arayacağınız telefon numarasını tuşlamanız gerekmektedir. Bu kod, Tanzanya'nın tüm bölgelerinde geçerlidir ve ülkenin iletişim altyapısının önemli bir parçasıdır. Tanzanya'yı telefonla aramak için bahsi geçen adımları uygulamak yeterli olacaktır.

Tanzanya Nerede?

Tanzanya, Doğu Afrika'da yer alan bir ülkedir ve Afrika Büyük Gölleri bölgesinde bulunur. Ülkenin doğusunda Hint Okyanusu'na kıyısı bulunmaktadır. Kuzeyde Kenya ve Uganda, kuzeybatıda Ruanda ve Burundi, batıda Kongo Demokratik Cumhuriyeti, güneybatıda Zambiya, güneyde ise Malavi ve Mozambik ile komşudur. Tanzanya'nın başkenti Dodoma'dır, fakat en büyük ve en bilinen şehri Darüsselam'dır. Ülke, Serengeti Ulusal Parkı ve Kilimanjaro Dağı gibi hayranlık uyandıran doğal alanlara sahiptir. Tanzanya, tropikal bir iklime sahiptir. Coğrafi olarak yüksek yaylalar, alçak yaylalar ve kıyı bölgeleri olmak üzere üç ana bölgeye ayrılmaktadır. Ayrıca, Tanzanya'nın doğusunda Zanzibar adaları bulunmaktadır. Bu adalar ise ülkenin önemli turistik bölgeleri olarak dikkat çekmektedir.