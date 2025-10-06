Kayıp Veli Eren’i özel ekip arıyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Mehmet Atay ile Ebru Atay'ın ilk çocuğu, Çınar Atay'ın (16) ağabeyi Veli Eren (19), 15 Temmuz 2023'te arkadaşlarıyla Çeşme'ye gitti. En son 16 Temmuz 2023 Pazar günü Delikli Koy'da görülen ve telefonunu kaybeden genç, arkadaşlarına "Telefonumu arıyorum" dedi. Bir süre sonra yanından ayrılan arkadaşları, Eren'i denize girdikten sonra çadırlara doğru yürürken gördüğünü söyledi. O andan sonra Eren'den bir daha haber alınamadı. Atay'ın kaybolmasından birkaç ay sonra özel bir ekip kuruldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yapılan teknik ve saha çalışmaları yaptı; Veli Eren'in kaybolmadan önce irtibat kurduğu kişiler mercek altına alındı. 100'den fazla kişi tanık olarak dinlendi ancak somut bir sonuca ulaşılamadı. Delikli Koy'da güvenlik kamerası bulunmaması da çalışmaları zorlaştırdı. Kayıp gencin arkadaşları Emre ve Akın verdikleri ifadede, "Çeşme'ye eğlenmeye gittik. Gece 02.00'de Dilan ve İnci başka bir yere gitmek için ayrıldı. Saat 03.30'da kayıp telefonlarımız için Alaçatı Polis Merkezi'ne gittik. Veli Eren'i de çağırdık ama 'Ben kalacağım' dedi" ifadelerini kullandı. Dilan ve İnci ise "Başka bir yerde eğlendikten sonra sabah 06.00-07.00 gibi Delikli Koy'a gittik ama Veli Eren'i hiç görmedik" ifadesini kullandı.

GECE BÜFEDE GÖRÜLDÜ

Sabaha karşı saat 04.00 civarında bir büfeden içki aldığı, elinde telefonu ve içki şişesiyle yürüdüğü, cüzdanının cebinde olduğu tespit edilen Eren'in, Karşıyaka'dan tanıdığı Yağız adlı bir arkadaşının, Delikli Koy'da parti olacağını söylemesi üzerine 2 kilometre uzaklıktaki koya yürüyerek gittiği öğrenildi. Saat 05.30-06.00 sıralarında telefonunu ararken görülen gençten bir daha haber alınamadı. Veli Eren'in cep telefonu daha sonra Manisa'da bulundu. Manisalı bir ailenin, telefonu plajda bulup formatlayarak kullanmaya başladığı ortaya çıktı. Ailenin ifadesine başvuruldu ve telefon, Eren'in ailesine teslim edildi.

100'DEN FAZLA KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

16 Temmuz günü halk plajındaki bazı kişiler, kayıp ilanlarından tanıdıkları Veli Eren'i 13.00 ile 18.00 saatlerinde gördüklerini iddia etti. Tanıklar, Veli Eren'in üstünün çıplak, altında kot pantolon olduğunu, alkollü göründüğünü belirtti. Arama çalışmalarında polis köpekleri kısa süreli bir koku aldı ancak izler yolda kesildi. Denizde ve karada haftalarca arama yapıldı, 100'den fazla kişinin ifadesi alındı. Birçok teknik takip gerçekleştirildi ancak Eren'e dair bir ize rastlanmadı.