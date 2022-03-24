26 Beden Kot Ölçüleri: 26 Beden Kot Hangi Beden?

Çoğu insan kıyafet seçimini alışık olduğu markalara göre devam ettirse de aslında kıyafet seçiminde en çok dikkat etmemiz gereken nokta kilomuzdur. Hangi bedenin kaç kilo aralığında tercih edilmesi gerektiğini bilmek hem vücudumuza göre kıyafet seçiminde bize yardımcı olacaktır hem de istediğimiz şıklığa ulaşmamız daha kolay olacaktır.

26 Beden Kot Hangi Beden?

Kumaş ya da keten pantolonların aksine kot pantolonu bedenlerinde farklı sayılar ile karşılaşabiliriz. Hem markaların kendine özel beden tablosu oluşturması hem de bu beden tablolarının çeşitlilik göstermesi de bu konularda kafa karışıklık yaratabilir.

Burada bilmemiz gereken nokta kot pantolonu bedenleri ile kendi bedenimizi bulabilmek için mevcut kot bedenimize +10 eklememiz gerektiğidir. Mesela bu durumda 26 beden kot bedeni olan birinin normal bedende karşılığı 36 beden olacaktır. Bu hesaplama yöntemi ile kendi bedeninizi çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz.

26 Beden Kot Pantolon Kaç Beden ve Kaç Kilo?

26 beden pantolonun 36 bedene denk gelmesini hesapladıktan sonra bu bedenin kaç kilo aralığına hitap ettiğini de bilmemiz gerekir. 26 beden yani 36 beden olan bir kişinin ortalama kilosunun 50-55 kilo aralığında olması beklenmektedir. Bu durumda bu kişilerin 26 beden kot pantolonu tercih etmeleri daha uygun olacaktır.