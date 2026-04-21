26 bin liralık kira borcu: Yaşama Tutunan Patiler Derneği’ne tahliye kararı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Oyaca Mahallesi'nde bulunan taşınmazın maliki, kiracısı olan Yaşama Tutunan Patiler Derneği'nin 2025 yılına ait aylık 26 bin liralık kira bedelini ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlattı. Dernek, gönderilen ödeme emrine yasal süresi içinde ne itiraz etti ne de ödeme yaptı. Bunun üzerine alacaklı, tahliye talebiyle yargı yoluna gitti.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Dosyayı inceleyen Gölbaşı İcra Hukuk Mahkemesi, taraflar arasında 2020 başlangıç tarihli kira sözleşmesi bulunduğunu, kira bedelinin ödenmediğini ve icra takibinin kesinleştiğini tespit etti. Mahkeme, oluşan hukuki şartlar doğrultusunda derneğin taşınmazdan tahliyesine hükmetti.Kararda ayrıca yargılama giderleri ve harçların da davalı dernekten tahsil edilerek mülk sahibine ödenmesine karar verildi.