26 bin liralık kira borcu: Yaşama Tutunan Patiler Derneği’ne tahliye kararı

Giriş Tarihi: 21.04.2026 10:08

Ankara’da 2025 yılına ait 26 bin lira kira bedelinin ödemediği belirlenen Buket Özgünlü’nün başkanı olduğu Yaşama Tutunan Patililer Derneğin tahliyesine hükmedildi.

UMAY SENA SÜMER
  • ABONE OL

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Oyaca Mahallesi'nde bulunan taşınmazın maliki, kiracısı olan Yaşama Tutunan Patiler Derneği'nin 2025 yılına ait aylık 26 bin liralık kira bedelini ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlattı. Dernek, gönderilen ödeme emrine yasal süresi içinde ne itiraz etti ne de ödeme yaptı. Bunun üzerine alacaklı, tahliye talebiyle yargı yoluna gitti.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Dosyayı inceleyen Gölbaşı İcra Hukuk Mahkemesi, taraflar arasında 2020 başlangıç tarihli kira sözleşmesi bulunduğunu, kira bedelinin ödenmediğini ve icra takibinin kesinleştiğini tespit etti. Mahkeme, oluşan hukuki şartlar doğrultusunda derneğin taşınmazdan tahliyesine hükmetti.Kararda ayrıca yargılama giderleri ve harçların da davalı dernekten tahsil edilerek mülk sahibine ödenmesine karar verildi.

#ANKARA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA