26 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 70 şüpheli yakalandı

Adana, Ağrı, Aksaray, Ardahan, Aydın, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Yozgat'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar kapsamında 70 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÖRGÜTE ÜYE OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

"OPERASYONLARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Güvenlik güçlerimiz ile birlikte DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi