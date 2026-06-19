Haberler Yaşam Haberleri 26 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 70 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 19.06.2026 12:55

26 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 70 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca DEAŞ terör örgütüne yönelik 26 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlar kapsamında 70 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SENA UYANER SENA UYANER
26 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 70 şüpheli yakalandı
  • ABONE OL

Adana, Ağrı, Aksaray, Ardahan, Aydın, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Yozgat'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar kapsamında 70 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÖRGÜTE ÜYE OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

"OPERASYONLARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Güvenlik güçlerimiz ile birlikte DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
26 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 70 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA