26 İlde FETÖ’ye operasyon: 90 Şüpheli yakalandı

Bartın, Kayseri, Amasya, İstanbul, Ankara ve Denizli illeri merkezli olmak üzere Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kırıkkale, Kocaeli, Konya ve Kütahya'da FETÖ Terör Örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan şahısların da bulunduğu 90 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 69'u tutuklandı. 16'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

EĞİTİM VE MAHREM YAPILANMANIN İÇERİSİNDE YER ALDILAR

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; FETÖ Terör Örgütünün eğitim yapılanması ve mahrem yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgüt içerisindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdürdükleri ve sosyal medya platformlarında FETÖ propagandası içeren paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

"MÜCADELEMİZE DEVAM EDİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize devam ediyoruz. Daire Başkanlığımızı, Başkanlıklarımızı, Kahraman Polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.