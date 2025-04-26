26 Nisan ne günü, bugün Pilotlar Günü mü? 2025 Dünya Pilotlar Günü kutlama mesajları

DÜNYA PİLOTLAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI 2025

"Uçmanın özgürlüğü ve gökyüzünün asil ruhunu taşıyan tüm pilotlarımızın Pilotlar Günü'nü kutluyoruz. Güvenli uçuşlar, açık ve mavi gökler sizinle olsun!"

"Hayalleri gerçeğe, mesafeleri yakınlığa dönüştüren tüm pilotlarımızın Pilotlar Günü kutlu olsun! İyi ki varsınız, iyi ki gökyüzündesiniz!"