26 yıl hapis cezasıyla aranıyordu cezaevi firarisi Bağcılar’da yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, firari kişilere yönelik yürüttüğü çalışmalarda, 2021 yılında İstanbul başta olmak üzere farklı illerde meydana gelen "taksirle ölüme neden olma", "vergi usul kanununa muhalefet", "resmi belgede sahtecilik" ve "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçlarından toplam 10 ayrı aranması bulunan, hakkında 26 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan ve 3 Ocak 2025 tarihinden bu yana cezaevi firarisi olarak aranan Recep D. yakalandı.

RUHSATSIZ TABANCAYLA YAKALANDI

Yapılan çalışmalar ve alınan arama kararı doğrultusunda Bağcılar'da bulunduğu belirlenen Recep D., gözaltına alındı. Recep D.'nin kaldığı adreste yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Recep D. hakkında Bağcılar Polis Merkezi Amirliğinde Silah Kanuna muhalefet kapsamında işlem yapıldı. Recep D. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.