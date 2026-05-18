26 yıllık sır Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme! 5 kişi için fethi kabir kararı vardı: İlk mezar bugün açıldı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada geçtiğimiz günlerde Çağla Tuğaltay'ın öldürüldüğü apartman ve çevresinde geniş kapsamlı keşif yapıldı. Keşifte, Çağla'nın okuldan eve geliş güzergâhı tek tek incelendi. Apartman girişleri, merdiven boşlukları ve yıllar sonra ortaya çıkan tanıkların işaret ettiği noktalar yeniden değerlendirildi. Ayrıca apartmanın bodrum katındaki dairede de kriminal inceleme yapıldığı öğrenildi.

BODRUM KATTA LUMİNOL ÇALIŞMASI

Soruşturma kapsamında dikkat çeken çalışmalardan biri de bodrum kattaki dairede gerçekleştirildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından dairede luminol çalışması yapıldığı belirtildi. Yıllar önce temizlenmiş olabilecek kan izlerinin tespiti amacıyla yapılan çalışma, soruşturmanın hangi detaylar üzerinde yoğunlaştığını ortaya koydu.

MAHALLEDEN İLK KAN ÖRNEKLERİ ALINDI

Yürütülen soruşturmada, olay döneminde mahallede yaşayan ve şüpheli olabilecek kişilerin isimleri tek tek çıkarıldı. Keşiften sonra DNa alımları için geçen hafta ilk kez düğmeye basıldı. Başlatılan soruşturmada tespit edilen isimlerden bazılarının kan örnekleri alındı. Alınan örneklerin, Çağla Tuğaltay'ın tırnak altında bulunan ve bugüne kadar kime ait olduğu belirlenemeyen DNA profiliyle karşılaştırılacağı belirtildi. Cinayet dosyasındaki en kritik deliller arasında ise Çağla'nın tırnak altından çıkan katile ait olduğu değerlendirilen DNA örneği ile mutfakta bulunan yabancı kişiye ait üç adet parmak izi yer alıyor.

5 KİŞİ İÇİN FETHİ KABİR KARARI

Aradan geçen 26 yıla rağmen DNA örneği ve parmak izlerinin kime ait olduğunun belirlenememesi üzerine soruşturma kapsamında dikkat çeken yeni bir karar alındı. O dönem şüpheli havuzunda yer aldığı ancak kendilerinden DNA örneği alınmadığı belirlenen ve daha sonra hayatını kaybeden 5 kişi hakkında fethi kabir işlemi yapılmasına karar verildi.

İLK MEZAR KİLYOS'TA AÇILDI

Bu işlemlerden ilki, Çağla'nın ailesinin ismini bildiği ancak soyadını yıllarca öğrenemediği Lütfi Şerbetçi için gerçekleştirildi. Şerbetçi'nin, Çağla'nın evine yaklaşık 20 metre uzaklıkta bulunan bir gecekonduda yaşadığı ve 2023 yılında hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcılıktan alınan izin sonrası Kilyos Mezarlığı'ndaki "376" numaralı mezar açıldı. Mezardan alınacak DNA örneklerinin, Çağla Tuğaltay'ın tırnak altından çıkan DNA kalıntılarıyla karşılaştırılacağı öğrenildi. Mezarlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin etrafını brandayla kapattığı mezarda örnek alma işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 26 yıldır çözülemeyen Çağla Tuğaltay cinayetinde atılan bu yeni adımlar, soruşturmada kritik bir döneme girildiği şeklinde değerlendiriliyor.

