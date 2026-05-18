26 yıllık sır cinayet Çağla Tuğaltay dosyasında kritik gelişme: İlk fethi kabir yapıldı!

Başlatılan yeni süreçte olayın yaşandığı evde yeniden olay yeri incelemesi yapıldığı, apartman içerisinde canlandırma çalışmaları gerçekleştirildiği ve kriminal ekiplerin modern tekniklerle yeniden delil aradığı öğrenildi. Yapılan incelemelerde özellikle luminol testi ile gözle görülmeyen biyolojik izlerin tespit edilmeye çalışıldığı, apartman içindeki ses geçişleri ve olay anına ilişkin ihtimallerin de yeniden değerlendirildiği öğrenildi.

KRİMİNAL TEKNİKLER YENİDEN DEVREDE

Soruşturma kapsamında yeniden gündeme gelen en önemli yöntemlerden biri luminol tekniği oldu. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, luminol testinin uzun yıllar sonra bile sonuç verebildiğini belirterek, "Kan o ortamda varlığını sürdürdüğü sürece, 20–30 yıl geçmiş olaylarda dahi luminol testi ile kan izlerinin tespit edilebildiği vakalar mevcut" dedi.