261 kilo MET rezidans dairesinden çıktı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Pendik, Sancaktepe, Beyoğlu ve Beylikdüzü İlçeleri'nde seri uyuşturucu operasyonları düzenledi. 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 261 kilogram Metamfetamin maddesi, 66 kilogram Eroin maddesi, 90 kilo 500 gram Skunk maddesi olmak üzere toplamda 417 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 36 kilogram kimyasal katkı maddesi de bulundu. Metamfetamin maddelerinin İran uyruklu üç kişi tarafından İstanbul'a getirildiği ve Beylikdüzü İlçesi'nde bulunan bir rezidans dairesinde ele geçirildiği bilgisine ulaşıldı.

TAMAMI TUTUKLANDI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi. Sergiye Narkotik yeleğiyle katılan ve uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı veren İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, seri operasyonlarda ele geçirilen suç unsurlarını inceledi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Abdurrahman Soğuksu ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mevlüt Karaaytu'dan operasyonlarla ilgili detaylı bilgiler aldı. İstanbul Emniyeti Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdür Vekili Uğur Demir de İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanında hazır bulundu. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız "Nesillerimizi ve gençliğimizi korumak adına zehir tacirleriyle olan mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.