261 Nerenin Telefon Kodu? +261 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Dünyanın pek çok ülkesinde, kırsal alanlarda ve daha az gelişmiş bölgelerde iletişim konusunda bazı zorluklar yaşanmaktadır. Bu bölgelerde mobil ağ kapsama alanı sınırlı ve internet hızları daha düşük olabilmektedir. Genel olarak Afrika'da telefon ile iletişim kurmak, mobil operatörlerin yaptığı yatırımlar sayesinde her geçen gün daha da kolay olmaktadır. 261 nerenin telefon kodu, neresi ve hangi ülkeye ait bazıları tarafından merak edilmektedir.

261 Nerenin Telefon Kodu?

+261, Afrika'nın doğusundaki Hint Okyanusu'nda yer alan Madagaskar'ın telefon kodudur. Madagaskar, başkenti Antananarivo olan ve 30 milyon nüfusa sahip bir ada ülkesidir. Uluslararası telefon görüşmelerinde kullanılan bu kod, Madagaskar'dan yapılan aramaların başında kullanılır. Ülkemizde şehirlerarası aramalarda kullanılan alan kodlarının başına 0 yazılırken, uluslararası aramalarda kullanılan ülke kodlarının başına ise + işareti konulur. Bu nedenle, +261 numaralı telefon kodu, Madagaskar'dan gelen bir aramayı işaret etmektedir.

Madagaskar Nerede?

Madagaskar, Afrika kıtasının doğusunda, Hint Okyanusu'nda yer alan büyük bir ada ülkesidir. Mozambik Kanalı ile Afrika ana karasından ayrılan Madagaskar, Mozambik'in yaklaşık 400 kilometre doğusunda bulunmaktadır. Dünyanın dördüncü büyük adası olan Madagaskar, Mozambik Kanalı ve Hint Okyanusu ile çevrilidir. En yakın komşuları arasında kuzeybatıda Komor Adaları, doğuda Mauritius ve Réunion adaları yer almaktadır. Başkenti Antananarivo olan bu ülke, zengin biyolojik çeşitliliği ve endemik türleriyle ünlüdür.

Madagaskar'ın coğrafi yapısı ise oldukça çeşitlidir. Batıda geniş ovalar, orta kesimde dağlık yaylalar ve doğuda dar kıyı şeridi vardır. İklimi, rüzgarlar ve adanın yüksekliği ile belirlenir. Kıyı bölgelerinde tropikal iklim hakimken, iç kesimlerde daha serin ve kuru bir iklim vardır. Madagaskar, dünyada başka hiçbir yerde bulunmayan birçok bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapmaktadır. Bundan dolayı, tüm dünyada "Sekizinci Kıta" olarak da bilinir Ülkenin ekonomisi ise büyük ölçüde tarım, balıkçılık ve madenciliğe dayanır.