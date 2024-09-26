Haberler Yaşam Haberleri 263 Nerenin Kodu? 263 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?
Giriş Tarihi: 26.9.2024 09:19 Son Güncelleme: 26.9.2024 09:19

263 Nerenin Kodu? 263 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Ülkemizde her şehrin kendine ait bir telefon kodu bulunur. Bu kodlar ile o şehirdeki bir telefon hattını aramak mümkündür. Telefon kodu kullanılmadan aranan telefon numarası ile iletişime geçmek olanaksızdır. Şehirlerin yanı sıra ülkelerin de birer telefon kodları vardır ve her ülkenin telefon kodu kendine özeldir. Türkiye’nin telefon kodu + 90’dır. Bu kapsamda 263 nerenin kodu, neresi ve hangi ülkeye ait sorularının yanıtı araştırılmaktadır.

263 Nerenin Kodu? 263 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Yurtiçi telefon görüşmesi yapmak için telefonlarımızdan şehir kodlarını ve ardından aramak istediğimiz telefon numarasını tuşlarız. Yapacağımız yurtdışı aramalarda da durum farklı değildir. Aramalar ancak bu ülke kodlarının telefon numaralarının başına konması ile gerçekleştirilebilir. Türkiye dışından bizle iletişime geçmek isteyenler de 90 olan ülke kodunu kullanırlar. Peki 263 neresi, bu kod hangi ülkeye ait? 263 nerenin kodu öğrenmek isteyenler için işte cevap.

263 Nerenin Kodu?

Telefon numaralarının hemen önüne yazılan alan kodları ülkeler ve şehirler için ayrı ayrı belirlenir. Telefon ile gerçekleştirilecek iletişimde herhangi bir karışıklığın önlenmesi adına kullanılan bu kodlar aramaları kolaylaştırmaktadır.

263 olan telefon kodu Afrika kıtasında bulunan Zimbabve'ye yapılacak aramalar için numaraların başına eklenmesi gereken koddur. Zimbabve'de yer alan bir telefon numarası sahibine ulaşmak için mutlaka 263 kodunun numaranın başına yazmanız gerekir. Böylece bu ülkede bulunan kişi ya da kurumlarla iletişime geçmeniz mümkün olacaktır.

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263 Nerenin Kodu? 263 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?
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