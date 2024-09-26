263 Nerenin Kodu? 263 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Yurtiçi telefon görüşmesi yapmak için telefonlarımızdan şehir kodlarını ve ardından aramak istediğimiz telefon numarasını tuşlarız. Yapacağımız yurtdışı aramalarda da durum farklı değildir. Aramalar ancak bu ülke kodlarının telefon numaralarının başına konması ile gerçekleştirilebilir. Türkiye dışından bizle iletişime geçmek isteyenler de 90 olan ülke kodunu kullanırlar. Peki 263 neresi, bu kod hangi ülkeye ait? 263 nerenin kodu öğrenmek isteyenler için işte cevap.

263 Nerenin Kodu?

Telefon numaralarının hemen önüne yazılan alan kodları ülkeler ve şehirler için ayrı ayrı belirlenir. Telefon ile gerçekleştirilecek iletişimde herhangi bir karışıklığın önlenmesi adına kullanılan bu kodlar aramaları kolaylaştırmaktadır.

263 olan telefon kodu Afrika kıtasında bulunan Zimbabve'ye yapılacak aramalar için numaraların başına eklenmesi gereken koddur. Zimbabve'de yer alan bir telefon numarası sahibine ulaşmak için mutlaka 263 kodunun numaranın başına yazmanız gerekir. Böylece bu ülkede bulunan kişi ya da kurumlarla iletişime geçmeniz mümkün olacaktır.