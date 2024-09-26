265 Nerenin Kodu? +265 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Bazı ülkeler uluslararası telefon alan kodu hususunda diğer ülkelerden farklı olmaktadır. Örneğin birkaç ülkede alan kodu birden fazla ve ülkenin bölgelerine göre değişmektedir. 265 nerenin kodu sorusu bu konuyla doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle +265 neresi, hangi ülkeye ait soruları sıkça araştırılmaktadır.

265 Nerenin Kodu?

Uluslararası telefon alan kodları başka bir ülkeden diğer bir ülkeyle telefon bağlantısı kurmak için vardır. 265 kodu uluslararası telefon görüşmelerinde Malavi resmi ismiyle Malavi Cumhuriyeti'ni temsil etmektedir. Bir Doğu Afrika ülkesi olan Malavi'den yurt dışına arama yapıldığı zaman arayan numaranın başında +265 kodu görülmektedir. Başka ülkelerden Malavi Cumhuriyetinde ait bir hat arandığı zaman aranacak numaranın başına +265 kodu eklenmektedir.

+265 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Bu kod Afrika kıtasında yer alana Malavi Cumhuriyetinin uluslararası alan kodudur. Malavi Cumhuriyetine ait sabit hatlar ya da ülkenin gsm operatörlerine ait cep telefonları aranırken 265 kodunun numaranın başına eklenmesi gereklidir. Aksi taktirde Malavi'deki hatta telefon bağlantısı kurulamaz. Yine Malavi'den yapılacak bir aramada, arayan numaranın başında +265 kodunun olduğunu görmekteyiz.