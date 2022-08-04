269 yıllık Balıklı Rum Hastanesi ikinci kez yandı

İstanbul Zeytinburnu'nda Rum cemaati tarafından 1753 yılında kurulan Balıklı Rum Hastanesi, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı tarafından yönetiliyor. Hastane, cemaatin talep ve ihtiyacı üzerine, Sultan 2'nci Mahmud Han'ın ferman ve tahsisiyle 1839 yılında bugünkü yerine taşındı. Hastane geriatri (yaşlı bakımı), psikiyatri ve bağımlılık konularında uzmanlaşmış durumda. Ruh ve sinir hastalıkları servisi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden sonra İstanbul'daki en büyük ikinci servisi olarak biliniyor. Ahşap hastane binaları 1790 yılında çıkan yangında yok olunca Patrik 7. Neofitos'un ve Bab-ı Ali tercümanı Yorgo Humuzi'nin katkısı ile yeniden inşa edildi.

1991 YILINDA RESTORE EDİLDİ

1794 yılında yapılan bir düzenleme ile kurum, kronik hastaları ve sokaklarda yaşayan insanlarla dilencileri kabul eden bir kurum haline geldi. Balıklı Meryem Ana Kilisesi'nin yönetimi hastaneye verildi. Eğrikapı'daki Meryem Ana Kilisesi, müştemilatında psikiyatri hastalarını kabul ettiği için 1816'da hastaneye bağlandı. 1894 depreminde hastanenin zarar görmesi üzerine yeni binalar inşa edildi. Bugün hizmet veren binalar, o dönemde inşa edilmiştir. Hastane, 1991 yılında restore edildi. 1994 yılında bünyesinde alkol ve madde bağımlılığı tedavisi için Türkiye'nin ilk özel kliniği kuruldu.