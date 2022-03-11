27 Beden Kot Ölçüleri: 27 Beden Kot Hangi Beden?

Popüler kültür ile beraber alışveriş yapma güdüsü bizleri mağazalara sürüklemektedir. Son zamanlarda çok tercih edilen ve ihtiyaç haline gelen pantolon alma güdüsünde artış yaşanmıştır. Tercihlerimize bağlı olarak pantolon çeşitliliği artış göstermiş ve farklı özellikte pantolonlar boy göstermiştir. Bu artış kot pantolonlarda da görülmektedir. Pek çok renkte ve özellikte pantolonlar mağazalarda yer almış ve fazlasıyla satın alınmıştır. Kot pantolonun yaygınlaştığı bu zamanda satın alınacak pantolonun beden ölçüleri merak edilmiştir. Her bedene uygun pantolonlar olmak üzere hangi ölçünün, hangi beden yapısına uygun olduğu araştırılmıştır. Bu doğrultuda 27 beden kot ölçüleri, merak edilen beden ölçüleri arasındadır.

27 Beden Kot Hangi Beden?

Giyim sektöründe artış gösteren ürünlerden birisi pantolondur. Yaş ve cinsiyet fark etmeksizin pantolon tüketimi yaygınlaşmış, bununla beraber farklı modeller devreye girmiştir. Pantolonun modelleri artmakla beraber, her modelin ölçümleri değişiklik göstermiştir. Pantolon modelleri arasında en çok tercih edilen kotlar, sevilerek giyilen modellerdir.

Kot pantolon almak isteyen kişiler, beden ölçümlerini dikkate almaktadır. Pek çok kişi için istediği bir ürünün bedenini bulmak zahmetli ve sıkıcıdır. Bu sebeple zamandan tasarruf kazanmak için kendi bedenini almak isteyecektir.

Beden ölçülerinden birisi olan 27 beden ölçümünün, hangi bedenler için uygun olduğu araştırılmaktadır. 27 beden, mezura ile ölçüldüğünde ara buçuklu bir beden olduğundan yaklaşık 36-38 arası bir beden karşımıza çıkacaktır. Bu durumda 27 beden kot 37- 37,5 gibi bir bedene denk gelecektir.

27 Beden Kot Pantolon Kaç Beden ve Kaç Kilo?

Popüler kültür ile değişen giyim şekilleri bizi farklı modellere çekmektedir. Bundan nasibini alan bir ürün de pantolondur. Pantolonun pek çok türü olmakla beraber, bu ürünün çeşitlilik gösterdiği dikkat çeker.

Keten, kot, kumaş gibi farklı çeşitleri olan pantolonun modelleri zaman içinde değişmekte ve artmaktadır. Kot pantolon modelleri ise her zaman tercih edilmektedir. Kot pantolon alırken tüketiciyi en çok yoran sorun, beden ölçülerini bilmemesidir. Kot pantolonların bedenleri bu sebeple merak edilmiştir.

En çok sorulan beden ölçülerinden birisi de 27 bedendir. Bu beden ölçümünün üzerine 10 ekleyerek, pantolonun gerçek bedenini bulabilirsiniz. 27 beden pantolon bu doğrultuda 37 bedene denk gelecektir. Bu bedeni alacak kişinin kilosu ise 55-60 arası olacaktır.