Haberler Yaşam Haberleri 27 Beden Kot Ölçüleri: 27 Beden Kot Hangi Beden?
Giriş Tarihi: 21.3.2022 16:40 Son Güncelleme: 21.3.2022 16:40

27 Beden Kot Ölçüleri: 27 Beden Kot Hangi Beden?

27 Beden Kot Ölçüleri: 27 Beden Kot Hangi Beden?

Kot pantolon seçmek her kadın için karmaşık bir durumdur. Kıyafetler konusunda kendi bedenimize hakim olduğumuzu düşünsek de bazen bedenimiz bizi haksız çıkarabiliyor. Marka çokluğu ve her markanın kendine has bir tarzının olması da buna en büyük sebep. Özellikle de kalıpların ya da kesimlerin sık değiştiği ve modanın kendini yenilediği bir dönemde olduğumuzda bedenimize tam olacağını sandığımız kıyafetler bile hayal kırıklığına sebep oluyor. Her markanın beden ölçülerini farklı ifade etmesi de bu kafa karışıklıklarının bir diğer sebebi. Bu karışıkların en büyüğü de ara beden olan 27 beden de yaşanır. Peki, 27 beden kot hangi bedendir? Hep birlikte detaylandıralım.

Genel olarak belli bir ölçüyü ifade eden bedenler bazen farklı şekillerde karşımıza çıksa da her karşılığını bilmek alışverişte işinizi kolaylaştıracaktır. 27 beden kot pantolon kaç beden ve kaç kilo için ideal bir pantolondur bildiğimiz zaman alışverişler daha keyifli hale gelir.

27 Beden Kot Hangi Beden?

27 beden ara bir bedendir. Yani normal bir mezura ölçüsü ile de ölçüm yapıldığında ara bir beden olduğunuzu fark edeceksiniz. Bu da sizin için pantolon seçimlerinde biraz daha zorlayıcı olabilir. Ara beden olmak çoğu zaman üst ya da alt bedeni seçmek zorunda kalmak gibi görünse de aslında ölçülerinize denk birçok marka ve model bulunabilmektedir.

Kot pantolon ölçümlerini normal beden ölçülerine çevirmek için +10 eklemek gerekmektedir. Mesela eğer siz 27 beden kot pantolon giyiyorsanız bu durumda 37 beden olacaksınızdır. Bu da 27 bedenin ara bir beden olduğunun kanıtıdır. Yani bu durum sizi ya 36 beden ya da 38 beden pantolon denemek zorunda bırakır.

27 Beden Kot Pantolon Kaç Beden ve Kaç Kilo?

Pantolonlardaki bedenler kumaşa, kesime ve kalıba göre değişse de her model ya da kesimde belli bir kilo sınırı vardır. Tabi burada asıl dikkat etmeniz gereken nokta seçim yapacağınız markanın bedenleri nasıl sınıflandırdığı da olmalıdır. Bazı markalar kendi beden aralıklarını belirlediği için kafa karışıklığına sebep olabilir.

Eğer pantolon bedeniniz hakkında aklınızda soru işareti varsa kilonuz ile de beden ağırlığınızı öğrenmeniz mümkün olabilmektedir. Bu durumda 27 beden biri için ya 36 ya da 38 beden pantolon tercih etmesi kilo aralığı ile de alakalı olabilir. Kot pantolon seçimlerinde 27 beden olan birinin ortalama 55-60 kilo olması beklenmektedir.

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27 Beden Kot Ölçüleri: 27 Beden Kot Hangi Beden?
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