27 bin çocuk ‘İyilik Günlüğü’ tutacak

Van Valiliği'nin yürüttüğü "Kitap Van Projesi" kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli esas alınarak öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve anlatma becerilerini geliştirmek amacıyla "İyilik Günlüğüm" başlıklı günlük tutma ve yazma etkinliği hayata geçirildi. İl genelindeki 13 ilçede bulunan tüm 5. sınıf öğrencilerini kapsayan projeyle toplam 27 bin 900 öğrenci, bir ay boyunca düzenli olarak günlük tutacak. Öğrenciler, özellikle okul içi etkinlikleri merkeze alarak, yaşadıkları olayları, gözlemlerini ve duygu dünyalarını "iyilik" temasıyla kaleme alacak. Böylece öğrenciler hem yazma disiplini kazanacak hem de iyilik kavramını hayatlarının merkezine yerleştirme yönünde bilinç edinecek.

